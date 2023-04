Dit zijn de plannen voor landgoed Haarendael

Knaldebuut Tilburger Luuk Maas op de marathon: 2.13.35: ‘Het kan zeker nog veel harder’

Luuk Maas heeft zondag in Hamburg zijn eerste marathon gelopen in een snelle tijd van 2.13.35. ,,Dat is ook precies wat ik wilde lopen”, jubelde de 23-jarige atleet in de Duitse havenstad. Om eraan toe te voegen dat hij onderweg niet al te veel met de tijd bezig wilde zijn. ,,Het was vandaag vooral zien hoe ik de afstand zou verteren. We hadden daarom geen al te strak tijdschema afgesproken, maar je moet toch ergens op weg gaan.”