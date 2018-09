Doggyswim en Dog Village in Oisterwijk met toepasselijk hondenweer

OISTERWIJK - Het Staalbergven in Oisterwijk stond zondag in het teken van het honden-evenement Doggyswim en Dog Village. Zelf het weer paste zich aan: echt 'hondenweer'.

Met zo'n 30 exposanten, workshops en demonstraties was er van alles te doen. Hoogtepunt is de doggyswim: voor één keer mogen de honden het zwembad in.

Ilse van der Maat organiseert samen met Aukje van Ingen het evenement. ,,Een doggyswim is niet nieuw, maar met een Dog Village is de eerste keer." Vanwege het slechte weer is het niet zo'n feest als gehoopt. ,,We rekenden op zo'n 1500 bezoekers. Ik schat in dat we ergens rond de 400 uitkomen." zegt Van Ingen. De bezoekers hebben vrijwel allemaal hun viervoeter meegenomen.

Menno Vonk heeft zojuist met sheltie-hond Demi een sup-workshop gedaan: staand op een surfboard rondpeddelen. ,,Demi heeft nog nooit gezwommen, dus het was even spannend. Maar wel leuk om te doen." Zijn vrouw Ivonne gaat met hun andere sheltie Luna de workshop speuren doen. ,,Ik ben benieuwd of het door gaat. Druk is het niet."

Menno Vonk doet met zijn hond Demi mee aan de sup-workshop tijdens Doggy Swim & Village in Oisterwijk. Zijn andere hond Luna kijkt vanaf de steiger toe

Chloor

Druk is het wel bij het zwembad. In het bad waar normaal chloorwater zit, mogen nu de honden zwemmen. Maar niet in chloorwater, weet Van der Maat. ,,Het seizoen is voorbij en sindsdien is er geen chloor meer bijgedaan. Dus dat is nu zo ver verdund, dat het geen kwaad kan."

Noa, de labrador van Sandra Pijnenburg, kan geen genoeg van het zwemmen krijgen. ,,We gaan wel vaker naar een doggyswim. Zij vindt het leuk."

Van der Maat en Van Ingen zijn blij dat de bezoekers die er zijn, een leuke middag hebben. ,,Het is jammer dat het weer zo slecht is. Maar ach, hondenweer past eigenlijk ook wel."

Noah, de golden retriever van Sandra Pijnenburg, kan geen genoeg van zwemmen krijgen tijdens het Doggy Swim & Village in Oisterwijk