Dorpsstraat heeft er in Oisterwijk weer een modezaak bij: Possh

Ans de Boer uit Oisterwijk wandelt voor de 50e keer de Airborne­tocht: 'Die oorlog loopt mee met mijn leven'

29 augustus OISTERWIJK - De Airbornetocht in Oosterbeek (bij Arnhem) is het grootste eendaagse wandelevenement ter wereld. Gemiddeld lopen er zo'n 32.000 mensen mee. Zaterdag 1 september is de 72ste editie. De Oisterwijkse Ans de Boer-Lamers (75) hoort bij een select groepje van 33 deelnemers die de tocht voor de vijftigste keer lopen. Wat beweegt haar?