Drie auto's in botsing met achtergelaten bankstel op A58 bij Moergestel

VVD Oisterwijk blijft na hertelling steken op 5 zetels, AB-wethouder Ten Brink wel in de raad

22 november OISTERWIJK - De hertelling van alle stemmen in Oisterwijk leidt niet tot een nieuwe zetelverdeling. De VVD blijft steken op 5 zetels. Toch is er een verandering opgetreden. Voor AB komt wethouder Eric ten Brink in de raad.