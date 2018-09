Drie auto's in brand gestoken in Oisterwijk

UPDATE Uit instelling weggelopen jongens (10 en 11) gevonden in Moergestel

22 september OISTERWIJK - De twee jongens die vrijdag waren weggelopen uit een instelling in Oisterwijk, zijn zaterdagochtend in goede gezondheid aangetroffen in Moergestel. Waar ze in de tussentijd zijn geweest, wordt vanwege de privacy niet bekendgemaakt.