Drie jongens aangehouden na inbraakpoging in Oisterwijk

OISTERWIJK - Drie jongens (14, 16 en 16) zijn maandagmorgen aangehouden nadat zij probeerden in te breken bij een woning in Oisterwijk. De bewoners van het huis aan de Dr. Bolsiuslaan werden opgeschrikt toen de jongens via het dak en openstaande ramen het huis binnen probeerde te komen.