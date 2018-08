Drie kerkuiltjes smoren te Oisterwijk in hun nest: hitte raakt de natuur hard

Weekend­school Petje Af gaat in Oisterwijk met Star Sock van start

2 augustus OISTERWIJK - Kinderen die anders op zondag duimendraaien hun talenten laten ontdekken. Dat is het idee achter Petje Af. De weekendschool, beproefd recept in grote steden met achterstandswijken, gaat op 16 september in Oisterwijk van start.