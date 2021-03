Drie minderjarige asielzoekers aangehouden voor woninginbraak in Oisterwijk

OISTERWIJK - De afgelopen dagen zijn drie minderjarige asielzoekers van 14, 15 en 16 jaar aangehouden omdat ze verdacht worden van een woninginbraak in Oisterwijk. Bij die inbraak kreeg de bejaarde bewoner een klap in het gezicht toen hij een van de verdachten tegen wilde houden.

De bejaarde bewoner betrapte zondagavond 21 februari een inbreker in zijn woning aan de Tilburgseweg in Oisterwijk. Rond 22.30 uur hoorden de bewoners verschillende geluiden aan de voorzijde van hun woning. De man liep naar de eerste etage van het huis en zag een inbreker in de raamopening van zijn slaapkamer zitten. Hij greep de dader vast, maar moest dit bekopen met een vuistslag in zijn gezicht.

Het slachtoffer had zo'n pijn dat hij de inbreker losliet. Die sprong uiteindelijk naar beneden, de voortuin in. De verdachte rende samen met een handlanger weg in de richting van het centrum van Oisterwijk.

Asielzoekerscentrum

De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. Al snel kwamen de rechercheurs uit op het asielzoekerscentrum. Verschillende aanwijzingen wezen erop dat in ieder geval één van de verdachten een bewoner van dit AZC was.

Op 2 maart 2021 is een 14-jarige bewoner van het AZC aangehouden als hoofdverdachte in deze zaak. Hij werd eerder al aangehouden voor winkeldiefstal en kon na afhandeling van die zaak meteen op het politiebureau blijven voor de inbraak met geweld. Op 4 maart zijn twee medebewoners (15 en 16 jaar) van deze verdachte ook aangehouden. Zij worden er van verdacht dat ze mededaders of medeplichtig zijn. De recherche gaat verder met het onderzoek.