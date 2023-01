Drie vrachtwagens botsen op A58 bij Moergestel, brandweer uitgerukt vanwege gevaarlijke stoffen

De brandweer werd opgeroepen omdat er in één van de vrachtwagens gevaarlijke stoffen werden vervoerd. Uit metingen bleek later dat dit geen gevaar opleverde. Inmiddels is begonnen aan het afvoeren van deze truck.

Het overige verkeer kan passeren via de enige rijstrook die nog open is, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Daarnaast is er een omleiding ingesteld via de A65 en A2. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat worden alle rijstroken uiterlijk om 13.00 uur weer vrijgegeven.