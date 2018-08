Dronken Oisterwijker bedreigt obers en agenten

BTL Advies van Oisterwijk naar Den Bosch

16 augustus DEN BOSCH - BTL Advies verhuist van Oisterwijk naar Den Bosch. Het architecten- en ingenieursbureau is gespecialiseerd in advies bij groenbeleid voor overheden en organisaties en huurt zo'n duizend vierkante meter kantoorruimte op de derde verdieping van het Bastion aan het Willemsplein in Den Bosch.