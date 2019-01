Dronken Tilburger (56) dreigt in Moergestel mensen neer te schieten

Wat zou ‘La Paloca’ toch voor club in Moergestel zijn? Het mysterie van de Bosstraat

11:37 MOERGESTEL - La Paloca mag gaan oefenen in Bosstraat 1b, het oude jongerenhome van Moergestel dat de gemeente Oisterwijk over twee jaar gaat slopen. Zo stond het vorig jaar in een collegestuk, zo staat het nu ook in de antwoorden op vragen van twee politieke partijen.