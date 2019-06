Eetbaar schilderij in Oisterwijk: 26 vierkante meter aan lekkers

Vanuit Almelo, Nijmegen en Breda kwamen de culinaire talenten naar het KVL-terrein voor workshops van topkoks als oud-Oisterwijker Syrco Bakker en Jan Sobecki. Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven, die ook doceert aan de Cas Spijkers Academie, was de gastheer. Vorig jaar was er nog sprake van dat ook in Oisterwijk een dependance zou komen in het nieuw te bouwen hotel-restaurant op KVL, maar dat plan is van de baan.