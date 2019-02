Eierstruif tegen je ruit: zuiver gevalletje van ‘egging’ in Moergestel

Belhamels die rotzooi trappen

Het lijkt een zuiver gevalletje van ‘egging’, een fenomeen dat nog alleen nog in het Engels tot Wikipedia is doorgedrongen. Jongeren die voor de lol of om indruk op anderen te maken rauwe eieren gooien naar huizen, auto's of personen. In delen van Engeland en de Verenigde Staten kennen ze ook ‘Mischief Night’. In de nacht van 30 oktober trappen belhamels allerhande rotzooi: eieren gooien, belletje trekken, wc-papier in bomen hangen of zeep op autoruiten smeren.