Eigenaar Streekpark Klein Oisterwijk ziet geen verband tussen twee branden: ‘Ik vind het echt verschrikkelijk’

Woensdagnacht brak vuur uit in een stacaravan op het park aan de Oirschotsebaan, nadat eerder die dag de politie door de beheerder was gealarmeerd. ,,Hij had een deur van de caravan open zien staan en een rare lucht geroken.”

‘Toen leek het op kortsluting’

Volgens Jonkers is de brand ‘groot’ begonnen bij de voordeur, wat doet vermoeden dat er iets naar binnen is gegooid. De brand die in april drie toercaravans trof, zou in een van die drie ‘klein’ zijn begonnen. ,,Het leek toen erg op kortsluiting bij een stopcontact in de keuken, maar bij zo'n verwoestende brand kun je dat nooit goed achterhalen. Voor de politie was er in elk geval geen aanleiding nader onderzoek in te stellen.”