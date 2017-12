Elk rondje weer een feest: het pietje van Moergestel duikelt al een halve eeuw door

Chris Kemps was een jaar of tien toen een vertegenwoordiger zijn vader en moeder aan het twijfelen zette. Was de uitgave van 500 gulden voor een duikelpietje in hun etalage verantwoord? Het dubbeltje duikelde de goede kant op. En nu mag toch wel van cultureel erfgoed worden gesproken.

De winkel van Kemps-Welvaarts is al jaren terug DIO geworden. Er kwam een andere etalage, waarin voor het pietje geen ruimte meer was. ,,Dan wil ik hem wel hebben", stak Lia Antonis van 't Winkeltje twee deuren verder haar vinger op. Te leen, dat wel. Want Chris Kemps blijft eigenaar van de vrolijke acrobaat. In de loop der jaren is hij nogal eens van kleren gewisseld. Vorig jaar liet Lia hem in een geel hesje hijsen met een glitterbroek eronder. Het lijfje van hard plastic was vorig jaar ook aan revisie toe. Met pvc-lijm heeft Chris hem weer opgelapt."