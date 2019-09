Ellen Brouwers uit Oisterwijk maakt monument ter herinnering aan de Slag om Arnhem

Kempen­horst naar Moergestel op de lange baan door financiële nood in Oisterwijk

15:00 OISTERWIJK - Het geld is op in Oisterwijk en dus staan ook mooie plannen voor Moergestel in de wacht. Bijvoorbeeld het idee om middelbaar beroepsonderwijs in de voormalige basisschool van de Bienekebolders onder te brengen.