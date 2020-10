Emmer vol kogels en explosief opgevist in Heukelom

Verboden

Overigens is het in de gemeente Oisterwijk verboden om te magneetvissen. ‘Door de gemeente Oisterwijk is onderzoek gedaan naar gebieden waar mogelijk conventionele explosieven in de grond te vinden zijn. Uit het rapport is gebleken dat in een aantal gebieden de kans op aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven erg groot is', zo valt te lezen in de APV van 2015, waarin ook het verbod is opgenomen.