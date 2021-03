Enige stembureau in dorp Oisterwijk krijgt traktatie van burgemeester: ‘Ze hebben een lange dag voor de boeg’

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk trakteert vandaag de mensen die het enige stembureau in het dorp bemensen. In oude raadhuis. ,,Deze mensen zitten hier van 7 tot 21 uur vanavond. Dat is echt een lange dag.”

Volgens voorzitter Johan Hoogesteger van het stembureau aan De Lind is de opkomst best goed. ,,Het druppelt vanaf half negen binnen. Tot nu toe is het geen vijf minuten stil geweest.” In de gemeente Oisterwijk, buiten het dorp, kunnen mensen ook stemmen bij Cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel en in het gemeentehuis in Haaren.