EscapeRoom verlaat KVL en trekt naar Streekpark Klein Oisterwijk

Polimeks, sinds dit jaar eigenaar, wil na gedeeltelijke sloop van het pand een hotel met restaurant, wellness, ambachtelijke bedrijfjes en appartementen maken. De Jong zei in april nog de Turkse investeerders ervan te willen overtuigen dat een escape room, met KVL als thema, toegevoegde waarde had.

Aan een huurcontract kon hij Polimeks echter niet houden. De Jong beschikte slechts over een gebruikersovereenkomst, net als Mainkunstenaars en designstudio WHY. Onduidelijk is nog of Polimeks met die twee wel verder gaat. De vierde gebruiker, Danserswijk, heeft wel een huurcontract. Polimeks wil de dansschool ook ruimte bieden. Het heeft plannen om ook culturele activiteiten in het gebouw te gaan houden.