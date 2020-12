Evans (10) vindt granaat en landmijn in Oisterwijkse bossen: ‘Het had kunnen ontploffen’

Bezoek aan opa en oma in verpleeg­huis met kerst? ‘Altijd welkom, graag zelfs’

18 december TILBURG - Centrale kerstvieringen zijn geschrapt in de verpleeghuizen van De Wever en Thebe. Maar bezoek is, coronaproof, van harte welkom. Ook als opa of oma corona heeft. ,,Je krijgt van ons dan een overall, bril en mondkapje.”