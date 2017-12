Feestje bouwen? In Moergestel rijden ze de kroeg wel even voor

Veertien maanden - dat wil zeggen: de avonden en de weekenden - kostte het om hun mobiel café op te tuigen. Drie maanden nu trekt het Pop Up Café de wijde wereld in. Dit weekend diende hij in Hooge Mierde voor het feestje van een mevrouw die Sara heeft gezien. Top 100 Live in Alphen gebruikte hem als backstage voor de artiesten. En in het eigen Moergestel liet ruitersportvereniging Fevior voor een concours het Pop Up Café naast de paardenbak opstellen.

In uitgeklapte staat heeft het Pop Up Café een oppervlakte van 100 vierkante meter. Zo'n 200 mensen kunnen erin. Tot de inventaris behoren een roestvrijstalen bar met dubbele tapinstallatie, koelingen, bartafels en barkrukken, verlichting, stroomvoorziening en een professionele muziekinstallatie (twee boxen plus subwoofer). Aan boord zijn ook twee vrouwentoiletten plus twee urinoirs en één toilet voor de mannen. Een stalen trap biedt toegang tot het Pop Up Café, waaraan desgewenst ook een rookruimte of garderobe vastgebouwd kan worden. De daghuur van het Pop Up Café bedraagt 1500 euro.