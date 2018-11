Feestje in KVL Dorp: hoogste punt is bereikt

BPD en Van Santvoort tekenden al voor 81 woningen in KVL West. Begin juni werd begonnen met de bouw van de eerste 50 woningen in KVL Dorp. Alle woningen waren toen al verkocht. ,,Wonen tussen monumentale panden trekt veel mensen", weet Frans van den Boomen, ontwikkelingsmanager van BPD. In de tweede fase van KVL Dorp komen er zo’n 30 huurwoningen in de vrije sector.