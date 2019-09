Fietser komt onder vrachtwagen in Oisterwijk

VIDEO Een maand na Rutte valt het doek over Bos & Ven in Oisterwijk

31 augustus OISTERWIJK - Premier Rutte had er geen weet van, burgemeester Janssen wel. Maar de heidag van het kabinet was vorige week dinsdag in Oisterwijk óók een zwanenzang. Bos & Ven, hotel van een eeuw oud, ontvangt na alle ministers en staatssecretarissen over goed een maand zijn allerlaatste gasten.