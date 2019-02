Fietser lichtgewond na aanrijding op oversteekplaats in Oisterwijk

UPDATE Van L. vervalste brief van OM waarin hij 4,5 miljoen krijgt omdat hij getuige zou zijn

12 februari DEN BOSCH/MOERGESTEL - Hij deed zich voor als zijn eigen psychiater, de huisarts, een officier van justitie en zelfs iemand van een afdeling van de PI in Vught. Het is daarom dat officier van justitie Huizenga 5 jaar onvoorwaardelijke celstraf eist tegen de 47-jarige Sunny van L. uit Moergestel. ,,We hebben hier te maken met een onverbeterlijke oplichter. En het is niet ten einde. Bij de politie liggen alweer nieuwe aangiftes", aldus Huizenga.