Fietser raakt gewond bij aanrijding met auto in Oisterwijk

Algemeen Belang Oisterwijk wil zich opheffen: ‘Onenigheid binnen de partij is onoplos­baar’

OISTERWIJK - Het bestuur van Algemeen Belang in Oisterwijk wil de partij op korte termijn opheffen. De leden stemmen daar eind deze maand over. Oorzaak voor het drastische besluit is de onwerkbare situatie binnen de fractie.

3 november