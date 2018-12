Fietspad Haghorst-Moergestel valt voor Oisterwijk duurder uit

Herman van Bladel liet voor Oisterwijk een schat aan dia's na

28 december OISTERWIJK - Toen Herman van Bladel op 23 september in zijn stoel voor de tv insliep, liet de 85-jarige Oisterwijker een berg aan dia's na. Ad van Baast is druk bezig de mooiste eruit te pikken voor heemkundekring De Kleine Meijerij. ,,Ik ben er nog wel even zoet mee. Het zijn er vijfendertigduizend.”