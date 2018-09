Fietspad is in Moergestel geopend, maar de 'Pastor Theo Brug' laat nog op zich wachten

Toemen gaat na klachtenre­gen op internet voor een 'frisse start' en verhuist van Den Bosch naar Oisterwijk

1 september Za 1 sept. Toemen Modelsport slaat een nieuwe weg in. En gezien de klachtenregen op internet op lijkt dat niet verkeerd. Daar klagen klanten afgelopen jaar massaal over levertijden die niet worden waargemaakt, een onbereikbare klantenservice en geld dat niet of pas na heel veel klagen wordt teruggestort. ,,Het is tijd voor een nieuwe frisse start."