Fietsster gewond bij botsing met scooterrijdster in Oisterwijk

Oisterwijk kijkt nog of Leijhof-plan van Tobroco past in beleid arbeidsmi­gran­ten

OISTERWIJK - De Oisterwijkse wethouder Eric Logister (D66) is er nog niet uit of het Leijhof-plan van Tobroco Giant past in het gemeentelijk beleid huisvesting arbeidsmigranten.

3 februari