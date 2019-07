Filmpje van giftrein langs brand suggereert dat Oisterwijk aan ramp is ontsnapt

Volgens woordvoerder Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio is er echter geen sprake van een onverantwoorde situatie geweest: ,,Op het moment van dat filmpje was de verbranding maximaal. Dat betekent dat ook toxische stoffen verbranden. Brandweermensen vinden dat juist fijn.”

Explosiegevaar zou er dus niet zijn geweest. Er bevonden zich ook geen chemische stoffen in het magazijn bij de fabriek. De aanmaakblokjes die Fire-Up maakt, zijn van hout, geïmpregneerd met plantaardige oliën.

,,Bovendien stond de wind goed", zegt Van Wijk. ,,Hij waaide niet over het spoor, maar in de richting van Haaren. Vandaar de inschatting dat het niet nodig was het om treinverkeer stil te leggen. De economische impact daarvan is ook enorm groot.”

Toch zou rond 22.00 uur het treinverkeer alsnog stilgelegd worden, maar dat had een andere reden. Om de wild om zich heen slaande vlammen te beteugelen, had de brandweer een extra waterpunt nodig. De vlakbij bedrijvenpark Laarakkers gelegen vijver voldeed niet. Slangen moesten, over het spoor heen, worden uitgerold om water uit de Voorste Stroom te kunnen halen. De afstand tussen dat punt en de brand was 750 meter.

Een pittige brand

Volgens Van Wijk klopt het dat in de vijver blauwalg voorkwam en dat brandweerlieden ter bescherming van zichzelf daar ook rekening mee hebben moeten houden: ,,Maar de reden om nog een waterpunt aan te boren, was dat er echt ontzettend veel water nodig was. Het was een pittige brand.”

De Veiligheidsregio heeft in de loop van de avond een noodwaarschuwing in de vorm van NL Alert uit doen gaan. Dat wil volgens Van Wijk niet zeggen dat er een groot gevaar voor de volksgezondheid is geweest. ,,Het was vooral een spannende brand, omdat lang onduidelijk bleef of het vuur tot het magazijn beperkt zou blijven. Dat is gelukkig het geval geweest.”

Volledig scherm De brandweer moest zondag 750 meter verderop water halen uit de Voorste Stroom om de brand bij Fire-Up te beteugelen © Tom Tacken

