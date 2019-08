Fire-Up in Oisterwijk weer ‘up and running’: productie van aanmaakblokjes hervat

Daags na de brand toonde Van Opstal zich al opgelucht dat de brandwerende muur tussen fabriek en magazijn zijn waarde had bewezen. Het magazijn brandde tot de grond toe af, inclusief een voorraad aanmaakblokjes, verpakkingsmateriaal, twee heftrucks en een palletwagen. ,,Maar die schade is te overzien. Belangrijkste is dat we na de vakantie meteen weer up and running zijn.”