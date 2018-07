Flinke schade in achtertuin na brand in Oisterwijk

Een heg en diverse andere dingen in de tuin stonden in brand. Ook een trampoline raakte zwaar beschadigd. De brand werd opgemerkt door onder andere omwonenden die een flinke rookpluim zagen.

De brandweer heeft de brand geblust. Door de hitte van de brand smolten enkele regenpijpen aan schuurtjes in de buurt. Er is niemand gewond geraakt, hoe het vuur kon ontstaan is niet bekend.