Fluitketelschuiven voor Serious Request in Oisterwijk

Serious Request gaat vandaag via Liempde, Boxtel, Haaren en Oisterwijk naar Tilburg

11:28 LIEMPDE - De 3FM dj’s Jorien Renkema en Rob Janssen lopen vandaag in het kader van Serious Request van Liempde naar Tilburg via Boxtel, Oisterwijk en Haaren. Maar eerst zullen ze in Liempde het bedrag in ontvangst nemen dat Josephine Bekkers, Penny Simons en Yvon van den Bosch met hun sokkenactie hebben verzameld. Op drie december stond de teller nog op 145 paar verkochte ‘lifeline’-sokken, maar de verkoop ging sindsdien door. Van elk verkocht paar à 7,50 euro gaat 5 euro naar het goede doel.