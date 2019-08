Frans Becx trekt in Moergestel zijn eigen bedrijf leeg: ‘Geen doorstart maar uitverkoop’

Oisterwij­kers laten zich informeren over voortgang op nieuw sportpark

16 augustus OISTERWIJK - Wie benieuwd is naar de voortgang van de nieuwe sportaccommodatie in Oisterwijk, kan zich donderdag laten informeren in de kantine van hockeyclub HOCO. Van 19.00 tot 20.30 uur beantwoordt de aannemer vragen over bereikbaarheid en overlast tijdens de werkzaamheden.