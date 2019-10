Frans Kapteijns nieuwe voorzitter van harmonie Asterius in Oisterwijk

Kapteijns treedt 1 februari 2020 aan. Voor het zover is, begeleidt Wolfs de vereniging nog bij één bijzonder concert. Op de dag dat Oisterwijk 75 jaar bevrijd is, 26 oktober, geeft Oisterwijks oudste muzikale gezelschap om 14 uur in de aula van scholengemeenschap Durendael een bevrijdingsconcert. Op het programma staat onder andere de muziek uit de film Schindlers List .

Kapteijns is in beginsel voor vier jaar gekozen als voorzitter. ,,Een van de dingen waarop ik mij nu al verheug is de viering van het 175-jarige bestaan van Asterius in 2021", reageert Kapteijns op zijn uitverkiezing. ,,Asterius is op één na de oudste vereniging van Oisterwijk. Alleen het gilde is ouder."