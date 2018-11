‘Frisse politieke blik’ is vereiste voor nieuwe wethouder van Oisterwijk

Klik hier voor het BD-dossier over de politieke crisis in Oisterwijk

PrO is dus nog wel van de partij. De partij droeg deze maand in de persoon van Marjan Bastiaan een nieuwe wethouder aan, nadat Jan de Laat wegens onmin met de eigen fractie was afgetreden. De andere drie partijen binnen het raadsbrede samenwerkingsverband wezen haar af, tot woede van PrO.

In de vacature die PrO had opengesteld werden vrouwen nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren. In de nieuwe vacature is daar geen sprake van. Ervaring binnen het sociale domein, gevoel voor bestuurlijke vernieuwing en kennis van de gemeente Oisterwijk zijn wel pre’s.