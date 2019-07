Frits Hekker, het gezicht van de oorlog in Oisterwijk, is op 92-jarige leeftijd overleden

VIDEO Willem II besluit vrijdag of ‘Koningsdag’ door kan gaan

25 juli TILBURG - De hittegolf die momenteel het land in zijn greep houdt, heeft mogelijk ook gevolgen voor de Koningsdag, de jaarlijkse open dag van Willem II. Zaterdag worden er in en rond het stadion weer allerlei activiteiten georganiseerd, maar gezien de extreme weersomstandigheden beslist de club vrijdagochtend of de Koningsdag door kan gaan.