Frontale botsing tussen auto en busje in Oisterwijk, meerdere gewonden

Hulpdiensten werden rond 11.45 uur gealarmeerd. Meerdere politiewagens, ambulances en boa’s van de gemeente kwamen met spoed ter plaatse. In het busje zaten zes personen en de auto had drie inzittenden.

Gevaarlijke bocht

Het is niet de eerste aanrijding in die bocht dit jaar. Op 11 april vond er nog een frontale botsing plaats in dezelfde bocht. Buurtbewoners klagen al langer over hoe gevaarlijk het daar is, vooral omdat er te hard wordt gereden.