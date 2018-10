Fusieclub Oisterwijk gaat Trinitas heten

Aannemer van ProRail haalde protestbor­den in Oisterwijk weg: ‘Heel vervelend’

13:04 OISTERWIJK - Het mysterie van de weggehaalde protestborden bij het spoor in Oisterwijk is opgelost. ,,Vorige week zijn wij erachter gekomen dat medewerkers van onze aannemer toch de eerste set borden hebben weggehaald", laat een communicatieadviseur van ProRail weten aan actievoerders van Oisterwijk Trilt. ,,We vinden het heel vervelend dat we hier niet eerder achter gekomen zijn. Als het goed is, hangen de huidige borden nog wel.”