G-golfer Guy Wouters gaat altijd tot het gaatje. ‘Als er iets verkeerd gaat, afsluiten en doorgaan’

Moeder van in Nepal vermiste Corrie vond rust bij herden­kings­plek, ‘maar bij elke vermissing huil ik mee’

OIRSCHOT – Jeanne van Veggel (80) uit Oirschot vertelde vorig jaar over haar dochter Corrie (toen 49) die bijna vijf jaar geleden bij een trekkingstocht in Nepal vermist raakte. In mei dit jaar liep ze zelf die laatste tocht van haar dochter en vond eindelijk de rust bij een speciaal gebouwde herdenkingsplek.

