Geen drie, maar vijf overvallers betrokken bij gewapende overval op woning in Oisterwijk

OISTERWIJK - In opsporingsprogramma Bureau Brabant heeft de politie maandagavond camerabeelden uitgezonden van een overval op een woning aan de Scheepersdijk in Oisterwijk in de nacht van 23 op 24 november vorig jaar. Uit de beelden blijken bij de overval geen drie, maar vijf verdachten waren betrokken.

De overval vindt plaats rond 01.30 uur. De bewoonster is even voor 00.30 uur thuisgekomen van een feestje. Haar 14-jarige zoon is alleen thuisgebleven en zit beneden in de huiskamer. De vrouw wacht samen met haar zoon op haar man, die elk moment thuis kan komen.

‘Geld, geld!’

Omstreeks 01.30 uur hoort het stel gerommel buiten, maar raakt niet gealarmeerd, in de veronderstelling dat de man des huizes is thuisgekomen. In plaats daarvan dringen twee overvallers het huis binnen, die moeder en zoon met een pistool bedreigen en ‘geld, geld’ riepen.

In de reconstructie is te zien dat de overvallers de moeder tegen de grond werken en tegen haar schreeuwen tegen haar dat ze de kluis moet openmaken. Er ontstaat een worsteling tussen de vrouw en de twee overvallers, waarbij de vrouw het op een schreeuwen zet, waarna de overvallers ineens de benen nemen, zonder buit.

De vrouw rent de mannen achterna en ziet buiten hoe een derde man zich bij de twee vluchtende overvallers voegt. Hij lijkt op de uitkijk te hebben gestaan. De drie mannen rennen weg. Alles bij elkaar zijn de twee overvallers zo'n twee minuten in huis geweest. Niemand raakte gewond.

Klungelig met rap-accent

Op camerabeelden van huizen in de buurt is te zien hoe in totaal vijf jongemannen rondom het huis zwerven. Alle vijf lijken ze met de overval te maken te hebben. Inmiddels is een van de vijf jongemannen de identiteit bekend. De politie is op zoek naar de identiteit van de vier overigen.

Volgens de slachtoffers was de dader met het pistool niet ouder dan 20 jaar, getint en had hij dikke wenkbrauwen. De overvaller zou een kinderlijke uitstraling hebben en straattaal gebruiken, met een ‘rap-accent’. De overvallers kwamen volgens de moeder en haar zoon een beetje klungelig over. Degene met het vuurwapen maakte een paniekerige indruk op de slachtoffers.