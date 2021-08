Geen ‘nokkievolle’ of lege schappen in kringloopwinkel: ‘De kunst is om het overzichtelijk te houden’

Oisterwijk/Goirle – Een roodgloeiende telefoon, magazijnen met geen vierkante meter vrije ruimte en zelfs extra containers om het aanbod te verwerken. Kringloopwinkels in de regio werden vorig jaar overspoeld na de opruimwoede in veel huishoudens. Hoe zit het nu?

Ja, Tim Zuman van het Oisterwijkse Re-Use op het Sprendlingenpark weet het nog wel, die hausse in het aanbod aan het begin van de coronacrisis. ,,De lockdown was blijkbaar een ideale gelegenheid om zolder of rommelhok op te ruimen”, haalt hij terug.

Bij hem geen torenhoge, ‘nokkievolle’ schappen. Dat blijkt een bewuste keuze. ,,De kunst is om het overzichtelijk te houden. We zijn ook selectief in wat we aannemen. We hebben expres ook weinig magazijnruimte. Dat dwingt je tot slimme keuzes.”

Vol tot eind augustus

Ook bij La Poubelle in Goirle weten de inwoners de kringloopwinkel nog steeds te vinden. Dat is bij andere zaken in de regio wel anders. Daar dreigen kringloopwinkels door hun spullen heen te raken. ,,Onze innameplanning zit al weken vol”, vertelt een baliedame, die graag anoniem wil blijven.

,,Verder gaat de verkoop van vooral kleding en meubelen best hard. Dat komt trouwens ook omdat onze stichting tevens Goederenbank is. Mensen die van de Voedselbank gebruikmaken, mogen hier ook elk seizoen per gezinslid wat setjes kleding gratis meenemen.”

Hardlopers

Zuman heeft weleens klanten over de vloer die niet snappen dat de winkel hun producten wil hebben. ,,Iets wat voor hen bijvoorbeeld best duur is geweest. Dan leg ik gewoon even uit dat wij het ook moeten kunnen verkopen. Wat de ‘hardlopers’ zijn en wat niet: dat leer je vanzelf na een paar jaar.”

Voor een van die bijzondere vondsten is Christina Visser samen met haar dochter Edith in de winkel. Ze komen uit Ochten en kamperen in Oisterwijk, en zijn speciaal naar Re-Use gekomen. Christa heeft een bijzonder plan. ,,Ik wil mijn wc compleet bekleden met tegelwijsheden. Wij zijn wel van het hergebruik en recycling, hoor.”

Zuman kan dat wel begrijpen. ,,Als je eens wist hoeveel we al van de stort hebben kunnen redden. En het is altijd weer spannend wat er binnenkomt. Het is hier elke dag Sinterklaas!”

Als een tierelier

De eigenaar van Re-Use, die zijn winkel met een baan bij de Eindhovense politie combineert, heeft volop ambitie met zijn kringloopwinkel. ,,We hebben een verdieping gemaakt voor de kleding: dat loopt als een tierelier. Een stuk of vijf dames doen dat. Het is arbeidsintensief, maar er wordt ook veel verkocht. Je merkt aan de kringloopkleding dat Oisterwijk best welvarend is. Er komen veel goede merken binnen en het gebeurt zelfs dat het prijskaartje er nog aan zit.”

,,Verder zetten we vol in op recycling. Zo kunnen mensen sinds vorige maand oud frietvet aanbieden. Daar wordt weer biobrandstof van gemaakt. Dat we daarin zijn gestapt, komt omdat de milieustraat hier veel te beperkt open is, waardoor mensen er voor een gesloten deur staan of een lange wachtrij treffen. Maar ook recyclen we kleding en elektrische apparaten. Die laatste strippen we helemaal en dan kunnen ze nog best wat opleveren.”