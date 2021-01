Geëvacueerde ouderen na brand in Haaren weer thuis: ‘We werden goed opgevangen’

In enkele woningen in het complex zijn ramen gesprongen en is de elektriciteit uitgevallen. De gevel van het pand is licht beschadigd. Binnen in het verzorgingstehuis was er rookoverlast. Hierom werden de bewoners van de zestien appartementen elders opgevangen. Ze werden ondergebracht in gemeenschapshuis Den Domp, even verderop in de Kerkstraat.

Het vuur in het houten tuinschuurtje is inmiddels geblust. De brandweer schaalde direct hoog in voor de brand. ,,Gezien de situatie met corona en omdat het om kwetsbare mensen gaat, schalen we in dit soort gevallen altijd snel op,” licht een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant toe.

Even na tienen in de ochtend zijn de bewoners weer thuis. Een van hen is Robert Geveling, hij woont in een appartement op de eerste verdieping. ,,Ik sta altijd om 07.00 uur op om mijn medicijnen in te nemen en niet veel later werd er op de deuren gebonsd. Ik moest de sleutel van mijn woning inleveren en het pand verlaten.”

Bezoek van de burgemeester

Samen met de andere bewoners werd hij naar Den Domp gebracht. ,,Daar kregen we een broodje en een kop koffie. We werden goed opgevangen. Zelfs de burgemeester van Oisterwijk kwam nog even een kijkje nemen. Inmiddels is er alweer een grote groep thuis. De rest wordt nog opgehaald. Gelukkig was de brand buiten. Daardoor valt de schade nog mee. Als het was overgeslagen, was het een stuk vervelender.”

De oorzaak van de brand in het schuurtje is nog niet bekend.

