Gegevens van Haarenaren zoek bij gemeente Oisterwijk, intern onderzoek gestart naar oorzaak

De 18-jarige Indi verhuisde van Tilburg naar Canada: 'Kinderen worden hier strenger opgevoed’

TORONTO/TILBURG - In maart 2022 was Indi Born (18) uit Tilburg nog in de veronderstelling dat ze op het Odulphuslyceum haar eindexamenjaar zou doen. Inmiddels woont ze met haar ouders in Canada en doet ze daar examen. ,,Ik heb snel vrienden gemaakt.”