Geldautomaten Rabobank Oisterwijk gaan dicht, nieuwe staan op het parkeerterrein bij Albert Heijn

Tilburgse politie lost waarschu­wings­schot en gebruikt taser bij aanhouding man in Wilhelmina­park

TILBURG - Een 52-jarige Tilburger die wordt verdacht van bedreiging met een vuurwapen is donderdagochtend rond 10.15 uur aangehouden in het Wilhelminapark in Tilburg. Agenten hebben daarbij een waarschuwingsschot gelost en een taser gebruikt.