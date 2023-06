Gemeente Oisterwijk kijkt uit op verlies, raad wil meer duidelijkheid over toonaangevende projecten

In expo ‘Textile Now’ vertellen Alydia Wever en Ryan Oduber het verhaal achter de jurk

Een verhaal vertellen met textiel, vanaf 10 juni doen hedendaagse kunstenaars dat in het TextielMuseum in Tilburg. Een van die verhalen komt van het duo Alydia Wever en Ryan Oduber. In de expo ‘Textile Now‘ laten zij hun Dilanti di Biento zien; een jurk die is gebaseerd op hangmatten uit Aruba.