Gert Geurtsen was kleuterjuf in Helmond, maar is nu Oma Boekentas in Oisterwijk

Artiestennaam

Bij een Ethiopisch gezin in Oisterwijk komt Geurtsen al twee jaar over de vloer. ,,De kinderen zijn nu twee en vier jaar. Ze kennen al heel wat Nederlandse woordjes. Toen ze me met mijn tas vol boeken binnen zagen komen, werd ik 'oma boekentas' genoemd. Dus is dat nu mijn artiestennaam." Eens in de maand treedt Oma Boekentas in cultureel centrum Tiliander op. Ze begon in februari: ,,De eerste keer waren er vier kinderen. Toen zes, toen acht. Dus er zit groei in. Maar ik wil ook op andere plaatsen gaan optreden. Op scholen en op kinderfeestjes. Lijkt me leuk." De verhaaltjes, meer dan zeventig inmiddels, schrijft ze zelf. Maar zelf ook poppen zelf maken is Geurtsen niet gegeven. Om er zo af en toe een bij te kunnen kopen, vraagt Oma Boekentas bij optredens om een vrijwillige bijdrage. Op de vrijmarkt van Koningsdag kwamen er de nodige gulle gevers langs. ,,Maar ik hoop ook een kleine subsidie van de gemeente te krijgen."