Geschrokken VVD'er levert in Oisterwijk zijn raadszetel meteen weer in: 'Geen tijd'

Daags na de verkiezingen levert Van den Dungen, ondernemer op de carwash markt, zijn zetel echter alweer in. De verklaring laat hij over aan het partijbestuur: 'Vincent heeft bij het vaststellen van de kandidatenlijst aan bestuur en leden van de VVD te kennen gegeven dat hij zich weliswaar wilde inspannen voor de verkiezingen, maar in verband met het tijdsbeslag dat zijn bedrijf vergt, in geen geval op een verkiesbare plaats wilde komen te staan. (..) Gisteren hebben echter 197 burgers hun stem op Vincent uitgebracht. Daarmee is hij derhalve op basis van voorkeursstemmen als raadslid verkozen. Dit was voor hem onverwacht. Vincent heeft zich hierover beraden. Hij heeft vanochtend nogmaals aan het bestuur van de VVD in Oisterwijk te kennen gegeven dat hij zich in de komende raadsperiode eenvoudigweg niet kan vrijmaken voor een volwaardig raadslidmaatschap.'