Gestolen bord terug bij Brownies & Downies in Oisterwijk: ‘Sorry, wij zijn geen schorriemorrie’

‘Janssen had het op heidag van Rutte ook over de hei moeten hebben’

9:00 OISTERWIJK - Burgemeester Hans Janssen had dinsdag ten overstaan van het kabinet niet alleen zijn zorgen moeten uit over het verlies aan draagvlak voor het asielzoekerscentrum en de oplopende kosten van de jeugdzorg. Ook het ‘dramatische verlies aan biodiversiteit’ had hij Rutte III voor moeten houden.