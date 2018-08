Gevonden in het Oisterwijk van 1540: een vrouw van 'hondert ende vier jaeren off daer omtrent'

Oisterwijker Wim de Bakker, die zijn sporen in de lokale geschiedschrijving al heeft verdiend, kwam haar bestaan tegen in een schepenbankprotocol. Aleit Wangen verscheen op 16 maart 1540 voor de Oisterwijkse schepenen. Die lieten noteren dat zij 104 jaar 'off daer omtrent is'. Aleit was weduwvrouw. Ze had geen kinderen die voor haar konden zorgen. Om van een dienstmeid verzekerd te zijn, droeg ze haar bezit over aan de Tafel van de Heilige Geest.