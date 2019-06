Gewapende overvaller die terugkeerde bij tankstation BP in Oisterwijk opgepakt

Naar aanleiding van deze poging tot overval deed de politie een buurtonderzoek in de omgeving van het tankstation. ,,Dat is ook bewust gedaan bij de woning van de mogelijke verdachte. De collega’s die daar aanbelden, hebben later de filmbeelden van de overval bekeken en herkenden de verdachte.”

Mes

Die tweede van juni kwam de overvaller rond 15.30 uur de shop binnen. ,,Toen de medewerker hem te woord stond, haalde de man ineens een mes tevoorschijn. Onder bedreiging van het mes moest de medewerker een geldbedrag meegeven.” De dader - een bekende van de shop - fietste vervolgens op een donkerkleurige herenfiets weg, in de richting van het centrum.

Een medewerker van de shop, enkele weken later: ,,Hij kwam wel vaker langs om iets te kopen. Sigaretten of zo. We snappen niet waarom hij niet al lang vast zit. Wij weten wie het is, en de politie ook. Zo lang hij rondloopt, kan hij weer terugkomen.”

Het tankstation neemt extra veiligheidsmaatregelen. De politie startte direct een onderzoek. ,,Er werden al snel tips gegeven over de mogelijke verdachte, maar zijn identiteit kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Dat was niet genoeg om de verdachte aan te houden.”

Na de nieuwe overval zit de man uit Oisterwijk vast. Het onderzoek wordt voorgezet.

Plastic tas